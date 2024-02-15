في الشتاء.. 10 خطوات سريعة لمحاربة الكآبة وتحسين مزاجك

محمد اسماعيل - القاهرة - مع حلول فصل الشتاء، يواجه الكثيرون مشاعر من الحزن واليأس، ويُعرف هذا الشعور باسم "الاضطراب العاطفي الموسمي"، وهو اضطراب مزاجي يصيب بعض الأشخاص خلال فصل الشتاء، ويسبب أعراضا مثل الحزن، واليأس، وفقدان الطاقة، وتغيرات في الشهية والنوم.

أظهرت الدراسات أن هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها، للتغلب على كآبة الشتاء وتحسين المزاج.

ونستعرض 10 خطوات سريعة لمحاربة كآبة الشتاء، وفقا لصحيفة "ذا صن البريطانية".

استمع إلى موسيقى ذات إيقاع مرتفع

- أظهرت الدراسات أن الاستماع إلى الموسيقى ذات الإيقاع المرتفع

- يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الطاقة وتحفيز إفراز هرمونات السعادة.

- وينصح بالاستماع إلى الموسيقى في الصباح أو عند الشعور بالتعب.

اضحك قدر الإمكان

- الضحك هو أحد أفضل الطرق لتحسين المزاج، فهو يساعد على إفراز هرمونات السعادة ويقلل من التوتر.

- حاول أن تضحك قدر الإمكان، حتى لو لم يكن لديك رغبة.

- ابحث عن محفز للضحك، مثل مشاهدة برنامج كوميدي.

استبدل نغمة التنبيه بموسيقى مفضلة

- يمكن أن يساعد استخدام موسيقى مفضلة كنغمة للتنبيه على الشعور بالرضا والنشاط عند الاستيقاظ.

- الموسيقى ترتبط بالذاكرة، وتثير المشاعر والعواطف.

- استخدم الزيوت الأساسية المنشطة، يمكن أن يساعد استنشاق الزيوت الأساسية المنشطة مثل الأوكالبتوس والنعناع في زيادة اليقظة والقوة العقلية.

- كما يمكن لبعض الزيوت الأساسية، مثل اللافندر والبابونج، أن يكون لها تأثير مهدئ، وتعزز الاسترخاء ليلاً.

خذ حماما باردا

- قد يبدو أخذ حمام بارد في فصل الشتاء أمرا صعبا، ولكنه يمكن أن يساعد في تعزيز المزاج والصحة.

فالحمام البارد يحفز الجهاز العصبي ويحسن الدورة الدموية، وبالتالي يساهم في تعزيز اليقظة.

تخلص من المهام غير الضرورية

- كتابة قائمة بالمهام التي لا ضرورة للقيام بها، يساعدك في عدم إهدار طاقتك على أشياء لا تحتاجها بشكل عاجل، وهذا يوجه طاقتك إلى الأشياء الضرورية التي يتوجب عليك القيام بها.

مارس الرياضة بانتظام

- من المعروف بأن ممارسة الرياضة تساعد في تنشيط الجسم، وتعزيز الحالة المزاجية واندفاع هرمونات السعادة، وتقليل مستويات التوتر.

- ينصح بممارسة تمارين سريعة وقصيرة مثل قفزات القرفصاء أو الجري.

مارس نشاطا يذكرك بالطفولة

- يمكن أن يساعد الاستماع إلى موسيقى الطفولة المفضلة لديك، أو تناول حلوى كنت شغوفًا بها في مرحلة الطفولة، في تحسين المزاج بشكل فوري.

كما يمكن لأي نشاط يذكرك بالطفولة، مثل ركوب الدراجة أو لعب البولينغ، أن يترك تأثيراً قوياً على مزاجك.

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