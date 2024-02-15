الامارات | أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في شهيدي الوطن سليمان الشحي وخليفة البلوشي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في المغفور له بإذن الله تعالى، الشهيد سليمان سعيد محمد الشحي، الذي استشهد إثر تعرّضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، خلال أدائهم مهامهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.

وأعرب سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، أمس، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي شهيد الوطن، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدّم سموّه واجب العزاء في الشهيد الوكيل أول خليفة إبراهيم المندوس البلوشي، وأعرب سموّه، خلال زيارته لمجلس العزاء في عجمان، أمس، عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الواجب، داعياً المولى عزّ وجل أن يتغمده وشهداء الوطن بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.