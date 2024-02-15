الامارات | جزيرة بالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت جزيرة بالي الإندونيسية، اعتباراً من أمس، تحصيل ضريبة 150 ألف روبية (10 دولارات) من السياح، في خطوة ترمي إلى حماية الجزيرة.

وترغب سلطات الجزيرة ذات الشواطئ الرملية الجميلة، التي تستقبل ملايين السياح الأجانب سنوياً، في تعزيز مواردها المالية لمواجهة الآثار غير المرغوب فيها للسياحة.