الامارات | «إكسبوجر».. 2500 حكاية بعدسات 400 مصور عالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجمع المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) في نسخته الثامنة، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، خلال الفترة من 28 الجاري إلى الخامس من مارس المقبل بـ«إكسبو الشارقة»، شخصيات عالمية من عمالقة التصوير، من أبرزهم: بيت سوزا، كبير مصوّري البيت الأبيض، خلال فترة باراك أوباما، وإريك ميولا، صانع صورة «بيفرلي سيلز» على غلاف مجلة «تايم» لعام 1971.

وتشهد الدورة الجديدة مشاركات لمصوّرين وثقوا أهم الصراعات والأزمات، وآخرين حصدوا جوائز عالمية، وأبدعوا في إنتاج صور أثّرت في الوجدان العالمي.

ويقدم روّاد فن التصوير تجاربهم وأعمالهم أمام الجمهور، من خلال 200 فعالية ونشاط، يقدمها أكثر من 150 مصوراً من أشهر خبراء السرد القصصي في العالم، تتضمن 45 حواراً وجلسة نقاشية، و90 معرضاً فردياً وجماعياً تروي 2500 حكاية فريدة بعدسات 400 مصور متخصص في 16 نوعاً من أنواع التصوير، وتشمل: البورتريه، والتصوير الوثائقي والصحافي، والطبيعة والحياة البرية، والسفر والمغامرات، والفنون الجميلة والتعبير الإبداعي، والتصوير الحضري وحياة الشارع، والرياضة والحركة، والتصوير التقني والتجريبي. ويسلط «إكسبوجر 2024» الضوء على أحدث التوجهات العالمية في فن البورتريه، من خلال خمسة معارض لنخبة من روّاد هذا المجال، وهي: «وجوه من مايوركا» لمارك إدواردز، و«فرحة البساطة» لعايد تادرس، و«شمس الأمل» لروبين سالغادو إسكوديرو، و«في رحاب الحرمين» لعادل القريشي، و«الأمل بعد خمسين عاماً من الحرب» لرانيا مطر.

ويضيء «إكسبوجر» على عدد من القضايا العالمية، ومئات اللحظات المهمة، وعشرات القصص، إذ يقدمها بعدسات أساطير عالم التصوير الذين نجحوا بالتقاط جوهر الروح الإنسانية، من خلال فن السرد القصصي البصري.