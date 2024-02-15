الامارات | الشيوخ يواصلون تقديم التعازي في شهداء الواجب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في شهيد الوطن، الوكيل أول محمد الشامسي، الذي استشهد مع زملاء له إثر تعرّضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

ولدى زيارة سموّه لمجلس العزاء في مدينة العين، دعا سموّه الباري عزّ وجل أن يتغمد الشهيد الشامسي، وجميع شهداء الوطن برحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء.

وقدّم سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب الوكيل أول محمد الشامسي، وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة العين، أمس، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر له، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما قدّم سموّه واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن سليمان سعيد محمد الشحي. وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، أمس، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر له، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وقدّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن سليمان سعيد محمد الشحي، وأعرب خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الدقداقة برأس الخيمة، أمس، عن بالغ مواساته وصادق تعازيه لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يغفر له، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.