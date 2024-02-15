6 أسباب تؤدي إلى النوبات القلبية في الشتاء- وهكذا تحمي نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مع حلول فصل الشتاء، يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية بشكل ملحوظ، فما هي العوامل التي تسبب هذا الارتفاع؟

وفقا لموقع "health"، هناك 6 عوامل تُزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية في الشتاء، وبعض النصائح المهمة لمنع حدوث ذلك.

كيف يؤثر الطقس البارد على صحة القلب؟

- ارتفاع ضغط الدم

إن انخفاض درجات الحرارة في الشتاء يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، وهذا بدوره يزيد من ضغط الدم، ما يضع ضغطا إضافيا على القلب.

- قلة النشاط البدني

يميل الناس إلى قضاء المزيد من الوقت في الداخل خلال فصل الشتاء، ما يقلل من مستوى النشاط البدني، وهذا بدوره يزيد من الإصابة بالنوبة القلبية.

- يصاب الجسم بالإرهاق

في الطقس البارد، يحتاج الجسم إلى بذل الكثير من الجهد للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة، وينتج عن ذلك نقص في تدفق الدم والأكسجين إلى القلب، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب.

- التهابات الجهاز التنفسي

خلال فصل الشتاء، يصاب الأشخاص بالمزيد من التهابات الجهاز التنفسي، مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي.

تؤدي أمراض الجهاز التنفسي إلى ظهور لويحات في الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

- عدم التعرض لأشعة الشمس

يؤدي قلة التعرض لأشعة الشمس إلى نقص فيتامين د، وهذا له تأثير مباشر على صحة القلب، ويٌزيد فرص إصابتك بنوبة قلبية.

- تناول الأطعمة الغنية بالدهون:

يميل الكثير إلى تناول المزيد من الأطعمة الدسمة خلال فصل الشتاء، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

كيف تتجنب الإصابة بالنوبات القلبية في الشتاء؟

- اتباع نظام غذائي صحي.

- الحد من التوتر.

- الذهاب للطبيب عند ملاحظة أعراض مثل: ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو التعب.

- الحفاظ على دفء الجسم.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم.

إجراء فحوصات طبية منتظمة.

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