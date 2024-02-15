الشعور بالعطش المستمر يكشف إصابتك بـ 5 أمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالعطش بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، وفي الأجواء الحارة، ومع ذلك، في بعض الأحيان يكون معدل حاجة الشخص لشرب الماء أكثر من الطبيعي والمعتاد.

أسباب العطش الزائد:

تناول الأطعمة المالحة أو الحارة

المرض

ممارسة التمارين الشاقة

إسهال

القيء

الحروق

فقدان كبير للدم

بعض الأدوية الموصوفة طبيا، بما في ذلك الليثيوم ومدرات البول وبعض مضادات الذهان

أمراض تجعلك تشعر بالعطش طوال الوقت:

الجفاف:

يحدث هذا عندما تفتقر إلى الكمية المناسبة من السوائل لجسمك ليعمل بشكل صحيح، كما أن الجفاف الشديد يهدد الحياة، وخاصة بالنسبة للرضع والأطفال الصغار، وقد يحدث بسبب المرض، أو التعرق الغزير، أو كثرة إخراج البول، أو القيء، أو الإسهال، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

داء السكري:

يمكن أن يكون سبب العطش المفرط هو ارتفاع نسبة السكر في الدم، وعندما تصبح خلايا جسمك مقاومة للأنسولين، يتعين على الكلى أن تعمل بجهد أكبر لإزالة السكر الزائد من الدم، وهذا يزيد من عدد مرات الذهاب إلى المرحاض، مما يجعل جسمك يرغب في تعويض السوائل التي تفقدها، ونتيجة لذلك، تشعر بالعطش وترغب في شرب المزيد من السوائل، لذا فإن التبول المتكرر والعطش المفرط هما من العلامات الأولية لمرض السكري.

فرط كالسيوم الدم:

هو حالة يرتفع فيها مستوى الكالسيوم في الجسم إلى مستوى خطير، وقد يحدث هذا بسبب فرط نشاط الغدد جارات الدرق والسل والسرطان، ويكون الشعور بالعطش هو العرض الأول لفرط كالسيوم الدم، كما يؤدي وجود كمية زائدة من الكالسيوم في الدم إلى إضعاف العظام وتكوين حصوات الكلى.

الإنتان:

مرض خطير ناجم عن رد فعل التهابي حاد نتيجة العدوى بالبكتيريا أو الجراثيم الأخرى.

فقر الدم:

هو حالة لا يحتوي فيها الجسم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لصنع الهيموجلوبين، ويمكن أن يكون سببه عدة أسباب مثل سوء التغذية أو النزيف الشديد والجفاف والدوخة والتعب والتعرق.

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