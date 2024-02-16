الامارات | «أيام الشارقة التراثية»: الدورة 21 ترفع شعار «تواصل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، الدكتور عبدالعزيز المسلم، أن الدورة 21 من أيام الشارقة التراثية ستنطلق يوم 22 فبراير الجاري، وتستمر على مدى 11 يوماً حتى الثالث من مارس المقبل، تحت شعار «تواصل»، في ست مدن بإمارة الشارقة، وبمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية، و27 جهة حكومية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المعهد، صباح أمس، في مقر مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع للمعهد.

وقال عبدالعزيز المسلّم: «تتزامن هذه الدورة مع مرور 10 سنوات على تأسيس معهد الشارقة للتراث، محتفية بأصالة التراث الإماراتي وعراقته، حيث سنعود إلى الشرارة الأولى واللحظة الفارقة لانطلاق أيام الشارقة التراثية في دورتها الأولى منذ 22 عاماً»، وأوضح أن «(أجندة الأيام) تشتمل على محاضرات وجلسات حوارية حول موضوعات مختلفة في التراث الثقافي، وورش تدريبية ونشاطات متنوّعة لكل الفئات العمرية، إضافة إلى عروض حية للحِرف التراثية الإماراتية، وعرض البيئيات المحلية والألعاب الشعبية، مدعومة بعروض فنية مقدمة من الفرق الشعبية الوطنية والدولية المشاركة في هذا العرس التراثي السنوي».

وأشار المسلم إلى أن الدورة ستشهد مشاركة 12 دولة عربية وعالمية، إضافة إلى محافظة جيجو من كوريا الجنوبية، التي ستكون ضيف الشرف في مهرجان هذا العام، لما تمتلكه هذه المحافظة الكورية من مخزون ثقافي وتراثي غنيّ ومتنوّع، وستشكل إضافة نوعية إلى مسيرة الأيام الحافلة بالتميّز.