الامارات | «وداعاً جوليا» يواصل التألق بجائزة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتنص الفيلم السوداني «وداعاً جوليا»، للمخرج محمد كردفاني، جائزة أفضل فيلم طويل بمهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى التي أسدل الستار عليها أول من أمس في العاصمة العراقية.

وتنضم جائزة مهرجان بغداد السينمائي إلى قائمة من الجوائز حصل عليها فيلم «وداعاً جوليا»، الذي شارك في الكثير من المهرجانات العالمية والعربية، وحظي بإشادات النقاد.

وحصل الفيلم الأردني «إن شاء الله ولد»، للمخرج أمجد الرشيد، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. فيما نال المغربي محمد عهد بنسودة جائزة أفضل إخراج عن فيلم «مطلقات الدار البيضاء».

وفاز الفيلم العراقي «آخر السعاة» بجائزة أفضل سيناريو. وحصل الفيلم اليمني «المرهقون» على جائزة أفضل تصوير. وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى العراقية زهراء غندور عن دورها في فيلم «ميسي بغداد». وحصد العراقي رائد محسن جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «آخر السعاة».

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، منحت لجنة التحكيم الجائزة مناصفة إلى فيلمي «ترانزيت» من العراق للمخرج باقر الربيعي، و«فلسطين 87» للمخرج الفلسطيني بلال الخطيب.

بينما في مسابقة الأفلام الوثائقية، توج بالجائزة الفيلم اليمني «سطل» للمخرج عادل الحيمي.

وفاز بجائزة مسابقة أفلام الرسوم المتحركة الفيلم العراقي «سكتش»، للمخرج عدي عبدالكاظم.

وكان المهرجان الذي تنظمه نقابة الفنانين العراقيين، بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح، انطلق في 10 فبراير الجاري بدورة حملت اسم المخرج العراقي المخضرم محمد شكري جميل.

• جائزة أفضل ممثلة ذهبت إلى العراقية زهراء غندور عن دورها في فيلم «ميسي بغداد».