الامارات | يوم مفتوح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي يوماً مفتوحاً للراغبين في زيارة حديقة آثار الهيلي، في منطقة العين بتاريخ 20 فبراير الجاري.

ويمكن للزوّار مشاهدة التنقيبات الأثرية في مستوطنة هيلي 14 التي يعود تاريخها إلى 3000 عام، وهي من مواقع العين الثقافية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.