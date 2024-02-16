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الامارات | يوم مفتوح

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يوم مفتوح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي يوماً مفتوحاً للراغبين في زيارة حديقة آثار الهيلي، في منطقة العين بتاريخ 20 فبراير الجاري.

ويمكن للزوّار مشاهدة التنقيبات الأثرية في مستوطنة هيلي 14 التي يعود تاريخها إلى 3000 عام، وهي من مواقع العين الثقافية المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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