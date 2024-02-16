الامارات | 77 مليون وجبة سنوياً على رحلات «طيران الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، أنها تقدّم أكثر من 77 مليون وجبة سنوياً للعملاء على رحلاتها. وكشفت عن كميات المنتجات التي تستخدمها في تحضير هذه الوجبات على أيدي طهاتها المهرة، ومصادر هذه المنتجات محلياً ومن مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى الاهتمام بأدق التفاصيل.

وتخدم «طيران الإمارات» 490 رحلة يومياً، وتقدّم 149 وجبة كل دقيقة، أي ما يزيد على 215 ألف وجبة يومياً. ويتطلب إعداد هذه الوجبات جهود 1400 طاهٍ متخصص، في «الإمارات لتموين الطائرات»، مرفق «طيران الإمارات» الحديث في دبي، وعبر شركات التموين المعتمدة حول العالم.

وتناول عملاء «طيران الإمارات»، خلال عام واحد، مجموعة واسعة من الوجبات من قوائم تضم 2200 وصفة متنوّعة كل شهر. وتستخدم «الناقلة» سنوياً ستة ملايين كيلوغرام من الدجاج الطازج، و350 ألف كيلوغرام من لحم البقر، و266 ألف كيلوغرام من شرائح سمك السلمون الأطلسي، و2.2 مليون كيلوغرام من البطاطس الكاملة، و1.7 مليون كيلوغرام من البيض المبستر، و3.1 ملايين كيلوغرام من الخبز والمعجنات الطازجة.

ويستخدم طهاة «طيران الإمارات» مجموعة واسعة من المكونات لإعداد أطباق لذيذة في جميع الدرجات، إذ تعاملوا خلال عام واحد مع أكثر من 938 ألف كيلوغرام من الكريمة الطازجة، و32 ألف كيلوغرام من كاجو ماسالا، و98 ألف كيلوغرام من الفراولة الطازجة، و42 ألف كيلوغرام من السلطات التي تأتي مكوناتها من الخضراوات الورقية من «بستانك»، وهي أكبر مزرعة رأسية في العالم مملوكة لـ«طيران الإمارات».