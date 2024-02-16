الامارات | «أنف وثلاث عيون» في دور العرض بتونس والمغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع «يوم الحب»، طرح فيلم «أنف وثلاث عيون» المصري بدور العرض السينمائية في تونس والمغرب.

وشهد الفيلم عرضاً خاصاً بتونس، بحضور النجم ظافر العابدين، ومخرج الفيلم أمير رمسيس، ومنتجته شاهيناز العقاد.

ويضم «أنف وثلاث عيون» مجموعة من النجوم، من بينهم: ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبوضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

والفيلم معالجة سينمائية معاصرة لرواية الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.

وتدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، الذي انتصفت أربعينات عمره دون القدرة على الالتزام بحب لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما.

أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة «روبا»، رغم أنها تصغره بـ25 عاماً.