الامارات | أطلق النار على عامل المطعم لأن جبنة شطيرته لا تكفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت إحدى الموظفات في مطعم "برجر كنج" لإطلاق نار من قبل عميل غاضب اشتكى من عدم وجود جبنة إضافية في شطيرته التي طلبها.

وحصل إطلاق النار في فرع للمطعم في جورجيا، حيث تم تصوير الحادث المروع في مقطع فيديو بواسطة زبون تواجد في المكان لحظتها وقام بنشره على منصة انستغرام لاحقا.

وكان الزبون الملقب ب"شينو" بدأ التصوير مصادفة بعدما رأى أحد العملاء الغاضبين يجادل موظفي المطعم حول التأخير في الحصول على شطيرة البرجر، ليذهب بعدها العميل الغاضب إلى سيارته ويجلب معه سلاحا ناريا، ثم يطلق النار منه باتجاه إحدى موظفات المطعم.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" أن الفيديو سجل صرخات عملاء آخرين وعمال برجر كنج، كما يمكن سماع أحدهم وهو يصرخ: "اتصلوا بالرقم 911" وهو رقم الطوارئ.

وفي حديثه لوسيلة الإعلام المحلية WSBTV، قال تشينو الذي صور الفيديو أن العميل الغاضب صرخ بعامل المطعم أنه يريد " المزيد من الجبن"، وذلك قبل أن يخرج ليجلب السلاح الناري.

وفيما اختبأ المصور لحظتها يظهر الفيديو الرجل الذي يحمل السلاح واقفًا يصوب سلاحه قبل إطلاق النار مرة أخرى، ثم يلوذ بالفرار. وفيما بدأت الشرطة عملية بحث عن الجاني أكدت لاحقا أن أحدا لم يصب بأذى من الحادث.