الامارات | رجل يحشر أنفه في موسوعة "غينيس" بطريقة غريبة للغاية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل رجل دنماركي على لقب غير عادي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عندما تمكن من إدخال 68 عود ثقاب في أنفه.

وحصل بيتر بوسكوف (39 عاما) على لقب "صاحب أكبر عدد من عيدان الثقاب في فتحتي الأنف" وهو لقب يبدو أن الرجل فخور به.

وقال بوسكوف الذي يعمل في مجال إدارة الأعمال، لموقع "موسوعة غينيس للأرقام القياسية : "من المدهش أن الأمر لم يكن مؤلمًا حقًا" وتابع "لدي فتحات أنف كبيرة إلى حد ما وبشرتي مرنة للغاية. أنا متأكد من أن ذلك ساعدني كثيرًا."

وتجاوز بوسكوف الرقم السابق في الموسوعة لشخص آخر تمكن من حشر 45 عود ثقاب في فتحتي أنفه.

وأوضح بوسكوف إنه اختار تحدي أعواد الثقاب بعد البحث عن أرقام قياسية عالمية مختلفة يمكنه محاولة تحقيقها. وقال إنه "لا يعتقد أنه قادر حاليًا على تحطيم رقمه القياسي"، لكنه لم يستبعد المحاولة مرة أخرى في المستقبل.

وقال: "بالنسبة لي، فإن زيادة القدرة تتطلب بعض التدريب، أو ربما سينمو أنفي مع تقدمي في السن".