الامارات | سعودية تحاول ركن سيارتها فتدهس مجموعة فتيات جالسات على الرصيف (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار مقطع مصور انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صدمة بين العديد من المغردين.

فقد وثق الفيديو لحظة قيام سيدة بدهس عدة فتيات خلال جلوسهن على أحد الأرصفة في منطقة الخرج وسط السعودية.

وأظهر الفيديو جلوس الفتيات على الرصيف بجوار بعضهن، بينما انطلقت سائقة بمركبتها (التي كانت تنوي صفَّها في موقف السيارات) لتصعد فوق الرصيف بشكل مفاجئ وتدهس الفتيات اللواتي كنَّ يجلس أمام احد المحلات التجارية.

وفيما حاولت قائدة السيارة السيطرة عليها بعد دهس الفتيات، إلا أنها لم تفلح بل عادت بها للخلف، بينما الفتيات ملقيات على الأرض، وسط تجمع عدد كبير من الأشخاص هبّوا لنجدتهن.

كما اصطدمت المرأة بسيارة أخرى عند رجوعها للخلف، قبل أن تنزل مسرعة ومرعوبة للاطمئنان على البنات حسبما أظهر الفيديو.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للمرور أن المحتوى المرئي المتضمن انحراف مركبة عن مسارها، تمت مباشرته في حينه، ونتج عنه إصابة فتاتين، وجرى إحالة قائدة المركبة للهيئة المرورية.