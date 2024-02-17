الامارات | «برلين السينمائي» ينطلق بآمال التفاعل مع أزمات عالم متوتر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق مهرجان برلين السينمائي مع عرض عالمي أول لفيلم إيرلندي يؤدي بطولته الممثل كيليان مورفي المشارك في سباق الأوسكار، على وقع توترات عالمية.

وقالت رئيسة لجنة تحكيم «برليناله»، الممثلة المكسيكية الكينية لوبيتا نيونغو خلال مؤتمر صحافي لمناسبة انطلاق المهرجان: «أعتقد أننا هنا لنرى كيفية تفاعل الفنانين مع ما يحصل في العالم الذي نعيش فيه الآن. أشعر بالفضول لرؤية ما يفعلونه».

ولوبيتا نيونغو هي أول شخصية من أصحاب البشرة السوداء في تاريخ «برليناله» تترأس لجنة التحكيم المسؤولة عن الاختيار بين 20 فيلما تتنافس على جائزة الدب الذهبي، أرفع مكافأة في المهرجان.

ويشكل هذا الحدث في برلين، الذي يقام لغاية 25 فبراير، باكورة المهرجانات الأوروبية السنوية الثلاث الكبرى، قبل مهرجان كان الفرنسي في مايو والبندقية الإيطالي في سبتمبر.

ويقدّم مهرجان برلين في نسخته الـ74 برنامجاً متنوعاً مع مخرجين وممثلين من جميع أنحاء العالم ونجوم وأفلام وثائقية سياسية وسينما فنية وتجريبية.

وافتتح فيلم «سمول ثينغز» من بطولة كيليان مورفي سلسلة العروض السينمائية للأفلام الـ20 المشاركة في المسابقة.

ومن بين النجوم المنتظرين في برلين سيحصل المخرج الأميركي الشهير مارتن سكورسيزي على جائزة الدب الذهبي الفخرية عن مسيرته المهنية.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة التحكيم، سأل أحد الصحافيين لوبيتا نيونغو والمخرج الألماني كريستيان بيتزولد حول توقيعهما على رسالة مفتوحة في ديسمبر الماضي تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، فأجاب المخرج الألماني «أنا دائماً مع السلام وأؤيد النقاش، وهو ما نأمل أن نفعله هنا».

ورداً على سؤال حول قرار إدارة المهرجان إلغاء دعوة كانت موجهة إلى سياسيين من حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف لحضور حفل الافتتاح، اعتبر كريستيان بيتزولد أن حضور هؤلاء «الرجال الخمسة» الحدث ليس مهماً.

كما رحبت لوبيتا نيونغو بالعدد الكبير غير المعتاد من الأفلام الإفريقية التي تتنافس على جائزة الدب الذهبي (ثلاثة)، أو تلك المشاركة عموماً في الـ«برليناله».

وحتى الآن لم يفز أي مخرج سينمائي إفريقي بجائزة الدب الذهبي، وستكون تونس ممثلة بفيلم «ماء العين».