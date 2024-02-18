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الامارات | معرض لـ «الفنانة المجهولة»

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستكشف معرض استعادي في متحف «تيت مودرن» في لندن بعنوان «موسيقى العقل»، أعمالاً ليوكو أونو التي لم تُعرف بنتاجها الفني بقدر ما عُرفت بكونها أرملة عضو فرقة «بيتلز» الراحل جون لينون الذي وصفها بأنها «أشهر فنانة مجهولة في العالم»، إذ إن «الجميع يعرف اسمها، لكن لا أحد يعرف ماذا تفعل».   

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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