الامارات | معرض لـ «الفنانة المجهولة»

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض لـ «الفنانة المجهولة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستكشف معرض استعادي في متحف «تيت مودرن» في لندن بعنوان «موسيقى العقل»، أعمالاً ليوكو أونو التي لم تُعرف بنتاجها الفني بقدر ما عُرفت بكونها أرملة عضو فرقة «بيتلز» الراحل جون لينون الذي وصفها بأنها «أشهر فنانة مجهولة في العالم»، إذ إن «الجميع يعرف اسمها، لكن لا أحد يعرف ماذا تفعل».
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