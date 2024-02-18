الامارات | «ناسا» تبحث عن 4 متطوّعين لتجربة محاكاة الحياة على المريخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن أربعة متطوّعين متحمسين لتجربة محاكاة للحياة لمدة عام على كوكب المريخ.

وأعلنت «ناسا» أنه اعتباراً من ربيع عام 2025، سيقضى أربعة متطوّعين 12 شهراً في «مارس ديون ألفا»، في مركز جونسون للفضاء بمدينة هيوستن في ولاية تكساس، وهو عبارة عن موقع محاكاة، تبلغ مساحته 160 متراً مربعاً، أقيم كنموذج لمحطة أبحاث متصورة على المريخ.

وسيحاكى البرنامج التحديات التي قد تواجهها مهمة على المريخ، بما في ذلك محدودية الموارد وتعطل المعدات وتأخر الاتصالات.

وبحسب «ناسا»، يجب أن يحمل المتقدمون شهادة في العلوم الطبيعية، وأن تكون أعمارهم بين الـ30 والـ55 عاماً، وغير مدخنين، فضلاً عن حمل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وأن يكونوا متقنين للغة الإنجليزية.