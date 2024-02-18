الامارات | «متحف رامبو» يرفع النقاب عن مخطوطاته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع «متحف أرتور رامبو» في شارلفيل ميزيير (شمال شرق فرنسا)، النقاب عن مخطوطات للشاعر اشتراها، أخيراً، صناعي محلي لقاء أكثر من 240 ألف يورو، بهدف التبرع بها للمتحف.

وفي وقت يحتفل مسقط رأس رامبو بالذكرى الـ170 لميلاد الشاعر في أكتوبر، سُلّمت المخطوطات رسمياً إلى المتحف خلال احتفال أقيم أول من أمس، قبل إتاحتها للعامة اعتباراً من أمس وحتى يناير 2025.

والمخطوطات عبارة عن رسالتين وقصيدتين، اشتراها الصناعي خلال مزاد أقيم في «فندق دروو» بباريس في ديسمبر. وخلال هذا المزاد، حصلت بلدية المدينة لقاء 78 ألف يورو على رسالة ثالثة من رامبو يروي فيها بداية مرضه. إلا أنها لم تتمكن من الحصول على مخطوطة قصيدة «الخلود»، لأن سعرها وصل إلى 700 ألف يورو.

وقال راعي المزاد، باسكال أورانو: «إن إحدى الرسالتين موجهة إلى والدته، والثانية إلى أخته، فيما كتب واحدة من مرسيليا عندما كان في المستشفى، والأخرى من إفريقيا».