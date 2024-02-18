الامارات | «بعض الأشياء» الإماراتي يفتتح مهرجان دبا الحصن للمسرح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس فعاليات الدورة السابعة من مهرجان المسرح الثنائي في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن.

ورحب عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة بمخرجي عروض الدورة السابعة، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمنى لهم مشاركة مثمرة في الدورة الجديدة من المهرجان، وهم: محمد جمعة علي مخرج العرض الإماراتي «بعض الأشياء»، ومحمد عادل مخرج العرض المصري «ورقة طلبات»، وفيصل العبيد مخرج العرض الكويتي «أصل الحكاية»، ومحمد الحر مخرج العرض المغربي «معلقات»، وعروة العربي مخرج العرض السوري «لقاء».

وقال العويس، إن مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي يهدف إلى دعم جهود المسرحيين المحليين والعرب بمختلف أجيالهم، والاحتفاء بمنجزاتهم الإبداعية بتعدد أنواعها، واختلاف مشاربها، كما يمثل فرصة متجددة للجمهور في دبا الحصن للاطلاع على أحدث الإنتاجات المسرحية الإماراتية والعربية.

وشهد جمهور اليوم الأول للمهرجان، العرض الإماراتي «بعض الأشياء»، الذي قدمته فرقة المسرح الحديث بالشارقة، وجسده خليفة ناصر، ورزان نجيب. والعمل الذي كتب نصه فادي جرجس، وأخرجه محمد جمعة، يحكي عن شخصيتين (رجل وامرأة) وقع تبادل لأيديهما، حيث صارت يدا الرجل في جسد المرأة، لكنه ظل متحكماً فيهما، والعكس صحيح، ليبدو الفعل المجسد من أي واحد منهما مفروضاً عليه من الآخر وليس صادراً عن إرادته.

وشهد العرض مشاركة ثلاثة من طلبة أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية هم المخرج والممثلة والكاتب.