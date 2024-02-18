الامارات | 35 عملاً مصرياً حتى الآن تتنافس بأسماء أبطالها في رمضان 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حركة نشطة تشهدها ساحة الدراما المصرية استعداداً للموسم الرمضاني الجديد هذا العام، وذلك بالنظر إلى زحمة الأعمال المطروحة، التي قارب عددها قبل شهر واحد من انطلاق الموسم 35 عملاً جديداً تنافس في صدارة المشهد، في الوقت الذي تراهن «موجة عودة الغائبين» اللافتة التي سجلتها ساحة الدراما الرمضانية هذه المرة على «مفاجآت الأسماء» و«المكانة الفنية»، وحتى اعتبارات الجدل لإشعال فتيل المنافسة، والظفر بنصيب الأسد من النجاح والمشاهدة.

على كتف «الكبار»

تستند لعبة المراهنات الإنتاجية الأبرز هذا العام إلى «أسماء الكبار»، مثل الاستثمار الناجح لعودة النجم يحيى الفخراني الفني بعد غياب امتد ثلاث سنوات، للإعلان عن بطولة عمل جديد يحمل عنوان «عتبات البهجة»، يجسد فيه الفخراني دور وكيل وزارة الصناعة المتقاعد، الذي يتورط مع أحفاده في مواقف كوميدية ومفارقات طريفة تقوده إلى عالم «المؤثرين» والمشاهير. يتشارك في بطولة العمل الذي ألفه مدحت العدل وأخرجه مجدي أبوعميرة كل من: ليلى عزالعرب، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، جومانا مراد، يوسف عثمان، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وخالد شباط.

لعبة النجوم

من جهة أخرى، وفي عمل يبدو «ضخماً»، نجحت الجهة المنتجة لمسلسل «الحشاشين» في استثمار مكانة النجم كريم عبدالعزيز وغيابه لعامين متواصلين عن الدراما المصرية، للإعلان عن تصدره بطولة هذا المسلسل الرمضاني الجديد الذي يظهر فيه النجم بشخصية (حسن الصباح)، قائد طائفة «الدعوة الجديدة»، وهي دعوة باطنية ظهرت في القرون الوسطى واعتمدت على الاغتيالات السياسية لتحقيق أهدافها. العمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، فيما يتشارك البطولة مع النجم عبدالعزيز كل من: فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سارة الشامي، نور إيهاب، عمر الشناوي، سوزان نجم الدين، وغيرهم.

من جهة أخرى، يعود أحد نجوم الكوميديا المصرية الممثل هاني رمزي هذا العام لخوض سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل «بدون مقابل»، ويظهر هاني رمزي هذه المرة ضمن أحداث المسلسل بشخصية درامية جديدة كلياً يخرج من خلالها عن عباءة الكوميديا، ليقدم للمرة الأولى، دوراً درامياً خالصاً يتشارك بطولته مع النجمة داليا البحيري، التي تعود بعد تجربة «فالنتينو» الناجحة مع النجم عادل إمام في عام 2020، لدراما الشهر الكريم، مؤكدة أن السبب وراء غيابها خياراتها المتأنية وحرصها الدائم على انتقاء أجود الأعمال وأكثرها تأثيراً، فيما كشفت عن تفاصيل تجربتها الفنية الجديدة التي ألفها حسام موسى وأخرجها جمال عبدالحميد هذا العام، مؤكدة أنها تجسد شخصية الفتاة «الجدعة».

نجمة مؤثرة أخرى تسجل اسمها على قائمة «العائدين» مجدداً هذا العام للسباق الرمضاني، هي الفنانة غادة عادل التي عبّرت للصحافة المصرية عن سعادتها بالعودة بعد عامين من الغياب إلى دراما رمضان التي تطل فيها بمسلسل كوميدي خفيف يحمل عنوان «لانش بوكس»، يسرد قصص ثلاث سيدات يتعرّضن لمواقف حياتية صعبة، وتتشارك النجمة بطولة العمل الذي ألفه عمرو وأخرجه هشام الرشيدي مع جميلة عوض وفدوى عابد وأحمد وفيق وصدقي صخر وعلي السبع.

لعبة نجاحات

بعد انتشار شائعات تفيد بتأجيله، أكدت إحدى المنصات الرقمية المعروفة، رسمياً، موعد عرض مسلسل «كوبرا»، الذي يتصدر بطولته الفنان محمد إمام، والذي من المقرر أن ينافس ضمن الموسم الرمضاني 2024، ليشهد عودة قوية للفنان الغائب منذ ثلاث سنوات عن الدراما التلفزيونية بعد تجربة مسلسل «النمر» في عام 2021، والذي سجل حضوراً لافتاً ونجاحات بالجملة، أخيراً، على ساحة الفن السابع في مصر.

في سياقات العودة نفسها ولعبة استثمار النجاحات، يشهد موسم دراما رمضان 2024 عودة الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي تعود للشاشة الصغيرة بعد غياب دام عامين، بدور الفتاة الشعبية في مسلسل «رحيل» للمؤلف محمد عبدالمعطي والمخرج إبراهيم فخر.

وكشفت النجمة، أخيراً، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» عن البوستر الدعائي لمسلسل «رحيل» المقرر عرضه رمضان هذا العام معلقة بالقول: «رحيل.. رمضان 2024.. رمضان يجمعنا».

سمية الخشاب بـ «100 راجل»

لم تتوقف رهانات صُنّاع دراما رمضان هذا العام على استثمار فكرة «العود الأحمد» لعدد من الأسماء الناجحة فحسب، بل انطلقت في النبش عن أسماء فنية «جدلية» أثارت أخبارها وحتى تفاصيل حياتها في وقت سابق، لغطاً وجلبة على الساحة الفنية في مصر، لعل أبرزها تجربة عودة الفنانة سمية الخشاب للشاشة الصغيرة هذا العام بمسلسل «100 راجل»، بعد غياب ثلاث سنوات، لتجسيد شخصية السيدة القوية و«بنت البلد» الأصيلة (غالية أبوالدهب) التي تواجه أزمات اجتماعية خانقة تضطرها إلى اتخاذ قرارات صعبة.

من جهتها، وبعد غياب أربع سنوات ومشكلات بالجملة مع نقابة المهن التمثيلية، تعود الفنانة حلا شيحة بمسلسل «إمبراطورية ميم»، لتنافس مع الفنان خالد النبوي على صدارة دراما رمضان 2024.

. يحيى الفخراني وكيل وزارة الصناعة المتقاعد يأخذه أحفاده إلى عالم «المؤثرين» والمشاهير.

. كريم عبدالعزيز بعد غيابه عامين متواصلين يظهر في شخصية حسن الصباح.

. هاني رمزي يخلع عباءة الكوميديا للمرة الأولى، ويقدم «بلا مقابل» مع داليا البحيري.