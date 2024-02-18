الامارات | تايلور سويفت تتبرّع بـ 100 ألف دولار لعائلة امرأة قُتلت على هامش مباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرّعت تايلور سويفت، أول من أمس، بمبلغ 100 ألف دولار لعائلة المرأة التي قُتلت في حادث إطلاق نار وقع في مدينة كانساس سيتي، هذا الأسبوع، على هامش الاحتفالات بفوز فريق كرة القدم الأميركي المحلي في مباراة سوبر بول.

وعبر موقع أُنشئ لجمع تبرّعات لعائلة إليزابيث لوبيز غالفان، تم التبرّع بمبلغي 50 ألف دولار باسم نجمة البوب، التي تجمعها علاقة حب بأحد لاعبي «كانساس سيتي تشيفز».

وأكد أحد المقربين من تايلور سويفت هذه المعلومة لمجلة «فرايتي» المتخصصة.

وفي منشور أرفق بأحد التبرّعين، قدمت سويفت «تعازيها الحارة» لمقتل المرأة.

وتايلور سويفت حالياً في أستراليا لإحياء سلسلة من الحفلات، ضمن جولتها العالمية «ذي إيراس تور». وبما أنها حبيبة ترافيس كيلسي، نجم فريق «ذي تشيفز»، حضرت عدداً من مباريات الفريق هذا الموسم، بينها مباراة سوبر بول. وجمعت صفحة التبرّعات، التي تم إنشاؤها (الخميس)، نحو 250 ألف دولار حتى منتصف نهار أول من أمس.

وأدى إطلاق النار الذي اندلع قرب محطة قطار كانساس سيتي مع اقتراب الاحتفال من نهايته، إلى إصابة 22 شخصاً، بينهم عدد كبير من الأطفال. وأوقف ثلاثة أشخاص بينهم قاصران، بحسب الشرطة التي أشارت إلى أن الطلقات نجمت عن «خلاف بين أشخاص عدة».