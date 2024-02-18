الامارات | محمية رأس الخور.. وجهة مثالية لعشاق الطيور المهاجرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في دبي، حيث يمكن للزائر والسائح والمقيم رؤية كل ما هو مدهش، وعيش التجارب الممتعة وغير المتوقعة، ثمة أيضاً الكثير مما تخبؤه دبي في حدائقها ومحمياتها، لأولئك الذين يبحثون عن كل ما هو نادر وثمين. ومثالاً على ذلك ما يشاهده زوّار محمية رأس الخور للحياة البرية في دبي، من أسراب الطيور المهاجرة من كل لون ونوع، وتحديداً تلك المتوارية خلف أشجار القرم.