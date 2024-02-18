الامارات | حريق كبير يدمر مصنعا لطفايات الحريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجهز حريق مفاجئ على مبنى كامل يضم معملا لطفايات الحريق في وادي وايومينغ، بنسلفانيا في (الولايات المتحدة).

وقالت محطة WBRE أنه كان يمكن رؤية سحب ضخمة من الدخان الأسود على بعد أميال وهي تتصاعد من المبنى الذي يضم شركتين.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في إدواردسفيل، بيل كورت، لمحطة WBRE إن مكالمة جاءت إلى الطوارئ حوالي الساعة 10:00 صباحًا، وبعدها تحول المكان إلى مشهد فوضوي حيث عمل العشرات من رجال الإطفاء معا لمكافحة الحريق الذي ازداد قوة مع الوقت.

وسُمع خلال فترة الاحتراق دوي انفجارات عالية قادمة من داخل المبنى، رجح رجال الإطفاء أن تكون ناتجة عن صهاريج تخزين موجودة في الداخل.

وشاهد كايل ريد صاحب الشركة التي احترق مبناها كيف تحول كل جهده إلى رماد، وقال وهو يذرف دموعه "لا توجد كلمات لشرح ذلك. فقط تخيل أن كل ما بذلته من جهد وتفان قد انتهى في دقائق معدودة".

على الرغم من المأساة، أكد مالك الشركة المنكوب إن شركته التي تملكها وتديرها عائلته ستعود بقوة أكبر من أي وقت مضى.

ولم تذكر المصادر سبب الحريق، الذي أجهز لسخرية القدر على معمل لتصنيع الوسيلة الأكثر شيوعا بين وسائل مكافحة الحرائق.