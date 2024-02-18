الامارات | تأخرت الطائرة من ميلانو إلى لندن .. ولكن ما هو السبب الغريب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأخرت رحلة الخطوط الجوية البريطانية من ميلانو إلى مطار هيثرو في لندن لأكثر من ساعة يوم الاثنين الماضي بعد أن كشف فحص مفاجئ أجراه مسؤولو الطيران الإيطاليون أن طائرة إيرباص A320neo التي يبلغ عمرها خمس سنوات تقريبًا بها نوع خاطئ من وسائد المقاعد.

وبشكل أكثر تحديدًا، كانت بعض وسائد المقاعد عند المخارج العلوية سميكة جدًا وواسعة جدًا وكان لا بد من استبدالها بوسائد أصغر قليلاً قبل السماح للطائرة بالإقلاع.

وتحتوي طائرة إيرباص A320neo على مخرجين علويين على جانبي الممر، وعادةً ما تحظى المقاعد المجاورة لهذه المخارج بشعبية كبيرة لدى المسافرين الدائمين لأنها تأتي مع مساحة أكبر للأرجل مقارنة بصفوف المقاعد القياسية.

وبالطبع، هناك مساحة أكبر للأرجل في هذه المخارج لتسهيل خروج الركاب من الطائرة في حالة الطوارئ، ولكن ما قد لا يعرفه الركاب عموما هو أن وسائد المقعد هناك أرق قليلاً وأصغر من وسائد المقاعد القياسية لجعل الخروج في حالات الطوارئ سهلا قدر الإمكان.

ويبدو أن مفتشي الطيران المدني في مطار ميلانو ليناتي قرروا إجراء فحص مفاجئ لرحلة يوم الاثنين واكتشفوا أن بعض وسائد المقاعد المثبتة في صفوف مخرج الطوارئ لم تكن من النوع الصحيح. وبما أنه ليس لدى الخطوط الجوية البريطانية قاعدة صيانة في ميلانو، ومع رحلة ممتلئة، فإن مجرد إزالة وسائد المقعد حتى تعود الطائرة إلى مطار هيثرو لم يكن خيارًا.

واضطر طاقم الطائرة للجوء لحيلة، فبحثوا عن وسائد مقاعد في مقاعد أخرى تفي بمواصفات مقعد مخرج الطوارئ.

ولحسن الحظ، تحتوي وسائد المقعد على أرقام تسلسلية مختلفة مطبوعة في الأسفل، لذلك كل ما كان على الركاب فعله هو رفع وسائد مقاعدهم لمعرفة ما إذا كان بحوزتهم وسادة خروج الطوارئ.

ونشر أحد مستخدمي TikTok مقطع فيديو يظهر الركاب على متن الطائرة وهم يقومون بإزالة أغطية وسائد مقاعدهم كجزء من بحث يائس لتحديد موقع الوسائد المطلوبة بينما يقرأ طاقم الطائرة الرقم التسلسلي عبر نظام العناوين العامة.

وعثر ركاب في النهاية على ما يكفي من وسائد المقاعد الأقصر، ليسمح للطائرة بالإقلاع في النهاية، وهبطت الرحلة في نهاية المطاف في مطار هيثرو بلندن بعد ساعة واحدة فقط من الموعد المقرر.