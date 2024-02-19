الامارات | مشروع «الفن الثالث».. الفن في خدمة المجتمع بالكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بادر فنانون كويتيون عدة إلى تسخير إبداعاتهم في خدمة المجتمع، ونشر قيم الجمال في الشارع من خلال تزيين الأسطح العامة، مثل: المحولات الكهربائية والجسور وغيرهما ضمن مشروع يرعاه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وفريق «مبادر» التطوعي.

ويهدف مشروع «الفن الثالث» الذي انطلق، أول من أمس، ويستمر لأسبوعين إلى تزيين منطقة المسايل السكنية الواقعة على بعد 20 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة الكويت، تمهيداً لنقل التجربة إلى مناطق أخرى في المستقبل، وتوسيعها لتشمل مساحات أكبر ومنشآت مختلفة غير المحولات الكهربائية.

وقال محسن دشتي من فريق «مبادر»: إن «البداية ستكون في منطقة المسايل، لكن الفكرة سيتم نقلها لمناطق أخرى». ويشمل المشروع أيضاً رسم لوحات فنية كبيرة من قبل متطوعين من مدرسي المواد الفنية بالمشاركة مع أطفال، وسيتم التبرع باللوحات بعد الانتهاء من رسمها.