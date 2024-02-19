الامارات | بحيلة بسيطة.. أنقذي طلاء الأظافر الجاف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بوابة الجمال الألمانية «هاوت.دي» بأن طلاء الأظافر يجف ويصير لزجاً عند تركه في الخزانة لفترة طويلة دون استعمال، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يعد سبباً للتخلص منه.

وأضافت أنه يمكن إنقاذ طلاء الأظافر الجاف والمتصلب باتباع حيلة بسيطة تتمثل في إضافة قطرة إلى قطرتين من مُزيل طلاء الأظافر، الذي يحتوي على الأسيتون، إلى زجاجة طلاء الأظافر، مع تدوير الزجاجة برفق، مع مراعاة عدم وضع أكثر من قطرتين.

ويعمل مزيل طلاء الأظافر الذي يحوي الأسيتون على جعل طلاء الأظافر الجاف سائلاً مرة أخرى.