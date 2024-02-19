الامارات | بحيلة بسيطة.. أنقذي طلاء الأظافر الجاف

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بحيلة بسيطة.. أنقذي طلاء الأظافر الجاف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بوابة الجمال الألمانية «هاوت.دي» بأن طلاء الأظافر يجف ويصير لزجاً عند تركه في الخزانة لفترة طويلة دون استعمال، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يعد سبباً للتخلص منه.
وأضافت أنه يمكن إنقاذ طلاء الأظافر الجاف والمتصلب باتباع حيلة بسيطة تتمثل في إضافة قطرة إلى قطرتين من مُزيل طلاء الأظافر، الذي يحتوي على الأسيتون، إلى زجاجة طلاء الأظافر، مع تدوير الزجاجة برفق، مع مراعاة عدم وضع أكثر من قطرتين.
ويعمل مزيل طلاء الأظافر الذي يحوي الأسيتون على جعل طلاء الأظافر الجاف سائلاً مرة أخرى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App