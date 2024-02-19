الامارات | «نحن» للخط العربي في ضيافة مؤسسة خولة للفن والثقافة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف مؤسسة خولة للفن والثقافة بمقرها في أبوظبي معرض الخط العربي «نحن.. رحلتنا معاً في الذات والتأمل» للمهندس المعماري والفنان سامان الزهاوي.

ويتألق الفنان في معرضه بتجسيد فريد للخط العربي الذي ابتدعه بنفسه وبشكل خاص وغير مسبوق في كل لوحة، إذ ينسج الأبعاد المتعددة مظهراً البعد التشكيلي للوهلة الأولى ومن ثم يأتي البعد الآخر والخفي المتمثل في استعمال الخط العربي، سواء كان بالكلمات أو بالأقوال أو التشكيلات الكلامية لتختفي خلف البعد التشكيلي.

وأكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، حرص المؤسسة على تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض الثقافية والفنية، للمساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات بأن تكون الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى سعي مؤسسة خولة للفن والثقافة للتعاون مع المبدعين والفنانين المحليين والعالميين، بهدف تعزيز التفاعل الفني والثقافي والحضاري وتوفير المنصة المناسبة لتبادل الأفكار والإبداعات.

وأضافت أن «معرض (نحن.. رحلتنا معاً في الذات والتأمل) يتيح الفرصة للجمهور للاستمتاع بجماليات فن الخط العربي، الذي يتمتع بصفات خاصة تميزه عن غيره، وهو من أبرز الفنون التشكيلية».