الامارات | أسباب تجاعيد العيون.. وأسلحة فعّالة للتغلب عليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الجلدية في ألمانيا، بأن البشرة حول العين تمتاز بأنها نحيلة ورقيقة للغاية، مشيرة إلى أنه مع التقدم في العمر تقل كمية الرطوبة، التي تصل إلى الخلايا، فيتشقق الجلد ويفقد مرونته.

وأضافت الرابطة أن «بعض عوامل الإجهاد الأخرى تحفز نشوء التجاعيد حول العين، مثل العمل الليلي، وسوء التغذية، واتباع نمط حياة غير صحي مثل التدخين، إضافة إلى البرودة والحرارة، والعوادم، والأشعة فوق البنفسجية، وقلة الهواء النقي».

وأشارت الرابطة إلى أنه يمكن مواجهة التجاعيد حول العين، من خلال العناية السليمة، وذلك باستخدام كريمات عيون غنية بمواد مرطبة، مثل حمض (الهيالورونيك)، كما يمكن استخدام وسادات الجل المحتوية على مواد فعّالة مركزة، مثل (السيراميد) و(الجلسرين)، التي تنعم البشرة وتمنحها مرونة أكبر وتأثيراً منعشاً.

وتُعدّ أقنعة الأفوكادو أو الحليب المخثر أو شرائح الخيار فعّالة أيضاً.

ومن المهم تطبيق الكريم الواقي من الشمس بانتظام، لأن الأشعة فوق البنفسجية وحروق الشمس تؤديان إلى تسريع شيخوخة البشرة، وبالتالي ظهور التجاعيد.

وإلى جانب العناية السليمة تلعب التغذية الصحية دوراً في مواجهة تجاعيد العيون. ولهذا الغرض ينبغي تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (C)، الذي يُعدّ سلاحاً فعّالاً لمحاربة التجاعيد، بفضل تأثيره المضاد للأكسدة، كما يساعد على تجديد الخلايا.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين (C) في البرتقال واليوسفي والكيوي والجوافة والفراولة والبروكلي والفلفل الحلو والسبانخ.

ومن المهم شرب السوائل على نحو كافٍ لترطيب البشرة من الداخل، إضافة إلى الإقلاع عن التدخين والكحوليات.

وكحل أخير يمكن اللجوء إلى التدخل الجراحي، مثل الحَقن بحمض (الهيالورونيك) أو (البوتوكس).

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