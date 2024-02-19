الامارات | الجينز يطل في 2024 ببريق «الميتالك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتألق الجينز في 2024 بطبقة لامعة، ليمنح المرأة إطلالة متلألئة تخطف الأنظار.

وأشارت مجلة Elle المعنية بالصحة والجمال، إلى أن الجينز يكتسي هذا العام بطبقة علوية تحاكي مظهر الجلد، التي تتلألأ ببريق الألوان «الميتالك» مثل الفضي أو الذهبي، ليضفي على المظهر طابعاً فخماً.

وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة أن الجينز المكسو بطبقة لامعة، ينبغي أن يمثل محور الإطلالة، بفضل طابعه الجذاب، لذا ينبغي تنسيقه مع قطعة فوقية تتحلى بالبساطة، مثل (تي شيرت) أساسي.

• الجينز المكسو بطبقة لامعة سيكون محور إطلالة هذا العام بفضل طابعه الجذاب.