الامارات | بيع مسودة لسيناريو «ستار وورز» لهاريسون فورد بـ 13 ألف دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت مسودة أصلية لسيناريو فيلم «ستار وورز» تركها هاريسون فورد، الذي أدى فيه دور «هان سولو»، في شقة بلندن، مقابل 10 آلاف و795 جنيهاً إسترلينياً (13 ألفاً و600 دولار) في مزاد في بريطانيا أول من أمس.

واستُخدم السيناريو عندما كان فورد في لندن لتصوير «ذي أدفانتشرز أوف لوك ستاركيلر»، الجزء الأول من سلسلة أفلام «ستار وورز»، في استوديوهات إلستري شمال لندن.

واشترى المسودة الرابعة للسيناريو هاوي جمع نمساوي في المزاد الذي نظم في دار «إكسكاليبور أوكشنز» للمزادات في هيرتفوردشير شمال لندن.

وترك فورد السيناريو في الشقة التي استأجرها في لندن وقتها مع مواعيد التصوير التي بيعت مقابل 4826 جنيهاً إسترلينياً ورسالة من وكيل أو صديق بيعت بـ177.80 جنيهاً استرلينياً.

وعثر مالكو الشقة على تلك المستندات واحتفظوا بها لعقود. وأسهم الفيلم الذي أُنتج عام 1977 في صعود فورد إلى الشهرة العالمية، وأدى بطولة ثلاثة أفلام أخرى من السلسلة.