الامارات | مادة «الإينولين».. ينبوع للجمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتمتع مادة «الإينولين» بفوائد عدة لصحة وجمال البشرة، إذ تعمل على حماية البشرة من المؤثرات الضارة من ناحية، وتمنحها ملمساً ناعماً من ناحية أخرى.

وحسب خبراء، فإن «الإينولين» هي مادة مستخلصة من جذر نبات «الهندباء»، وهي عبارة عن «بروبيوتيك» يعمل على تدعيم توازن الكائنات الحية الدقيقة للبشرة، ومن ثم تقوية حاجز الحماية الطبيعي، ما يوفر للبشرة حماية جيدة ضد المؤثرات البيئية الضارة.

وتعمل مادة «الإينولين» أيضاً على ترطيب البشرة، وتساعدها على الاحتفاظ بالرطوبة، ما يمنحها ملمساً ناعماً كالحرير.

كما تمتاز مادة «الإينولين» بتأثير مهدئ، وبالتالي فهي تعمل على تهدئة البشرة المتهيجة، وتساعد على التخلص من مواضع الاحمرار وشوائب البشرة، لتمنح البشرة مظهراً نقياً وموحّداً.

وتدخل مادة «الإينولين» ضمن مكونات العديد من مستحضرات التجميل، مثل الكريمات والسيروم واللوشن، كما أنها تتوافر في صورة مسحوق لاستخدامها كماسك للعناية بالبشرة أو كمستحضر تقشير.

كما تدخل «الإينولين» ضمن مكونات العديد من مستحضرات العناية بالشعر، مثل الشامبو والبلسم، وذلك لترطيب الشعر.