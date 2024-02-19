الامارات | بدور القاسمي تفتتح معرضين في «مرايا للفنون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في مركز مرايا للفنون؛ المبادرة الإبداعية غير الربحية التابعة لـ«شروق»، والتي تُعنى بدعم الفنانين في المنطقة، معرضين جديدين، الأول بعنوان «تدفق الوعي» للفنان الأذربيجاني فايق أحمد، والثاني «حواف حادة» للفنان الإماراتي خالد البنا، واللذان يستمران حتى الأول من أغسطس المقبل.

واطلعت الشيخة بدور خلال جولتها في المعرضين على الرؤية التي ينطلق منها الفنانان، إذ قدّم فايق أحمد في «تدفق الوعي» عدداً من أعماله المعروفة والمنسوجة يدوياً بتقنيات تقليدية في صناعة السجاد. فيما يعد «حواف حادة» المعرض المؤسسي الأول لخالد البنا في الإمارات.

ويُعرف فايق أحمد بأعماله الفنية المفاهيمية والمنسوجة يدوياً باستخدام تقنيات تقليدية في صناعة السجاد، ويعتمد في أسلوبه على تحويل السجاد التقليدي إلى قطع بصرية معاصرة. وتندمج هذه السجادات ضمن تاريخ مستمر على مر العقود يتضمن تقنيات توارثتها أجيال جيلاً بعد آخر.

وتعيد أعمال الفنان تصوير هذه التقنيات التقليدية في صناعة السجاد، وتمثل الأعمال الفنية نتاجاً ديناميكياً ومتعدد الأوجه عن كسر الحدود وإعادة بناء الأساليب التقليدية، فلكل سجادة عنصر تقليدي ومعاصر، أحدهما ثابت، والآخر في تغير مستمر. وتم دعم «تدفق الوعي.. أعمال الفنان فايق أحمد» من قبل «العربية للطيران».

بينما يقدم معرض «حواف حادّة» أعمالاً تركيبيةً بفن الكولاج مبنيةً على الملاحظات اليومية من البيئة المتغيرة بمحيط متغير حول الفنان، والتي يتخللها ويغنيها خياله.

وبصفته معمارياً متدرباً، يرى خالد البنا العالم من منظور مختلف يكشف عن طبقات من الأشكال الهندسية المبسطة التي تتقاطع وتتداخل، والتي تتكون من أكوام من المربعات ودوائر في حالة دوران.