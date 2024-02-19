الامارات | «ورقة طلبات» على خشبة «دبا الحصن للمسرح الثنائي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت أول من أمس، في المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان المسرح الثنائي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة.

واستهلت فعاليات اليوم الثاني من المهرجان بافتتاح ملتقى الشارقة الـ19 للمسرح العربي، الذي حمل شعار «المسرح والمستقبل». وناقش الملتقى دور المسرح، بصفته نشاطاً فنياً وثقافياً واجتماعياً، في تخيل أو تشكيل المستقبل، وقدرته على رسم صورة أو إطار أوّلي لما ينتظرنا في الأيام المقبلة، عبر ما يبتكره أو يقاربه من الرؤى والمواقف.

واستهل الملتقى الذي قدمه وأدار جلساته الفنان الإماراتي عبدالله راشد، بمداخلة للأكاديمي التونسي حمدي حمايدي، بعنوان «إشكاليات مفهوم المستقبل في مرآة المسرح العربي».

وفي مداخلتها التي جاءت بعنوان «المسرح والمستقبل: دراما بلا ذات أم ذات بلا دراما» ناقشت الباحثة السوريَّة نور حريري، توجهات طبعت التجربة المسرحيَّة العربيَّة في علاقتها بالماضي.

أما المداخلة الثالثة في اليوم الأول للملتقى، فقدمها الباحث المغربي عبدالله المطيع، وجاءت تحت عنوان «كيف يستشرف المسرح المعاصر مستقبل ثقافات الفرجة؟».

وفي برنامج العروض شهد جمهور المهرجان مسرحية «ورقة طلبات»، المأخوذة عن «تصبحين على خير يا أمي» للكاتبة الأميركية مارشا نورمان، وقدمتها فرقة «1+1» المصرية، من إخراج محمد عادل النجار، وأداء ليلة مجدي، ودعاء الزايدي.