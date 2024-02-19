الامارات | توقيف رجل في مطار أثناء محاولته تهريب حيوانات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف رجل من مونغوليا في مطار بانكوك الدولي عندما كان يستعد للصعود إلى إحدى الطائرات وفي حقيبته ثعابين وتنانين كومودو وسلاحف، على ما أفاد مسؤولو الجمارك التايلاندية الاثنين.

وتُعرَف المملكة بأنها مركز لتهريب الحيوانات البرية نحو أسواق رئيسية مثل فيتنام أو الصين حيث تُستخدم في الطب التقليدي.

وعثر عناصر الجمارك على تنينَي كومودو وستة سلاحف هندية، وثمانية من حيوانات الإغوانا، وخمسة ثعابين، وأفعى من نوع أصلة عاصرة، و24 سمكة.

وعثر على هذه الحيوانات البرية خلال تفتيش أمتعة الرجل الذي كان يستعد للصعود إلى طائرة كانت تتجه إلى أولان باتور، عاصمة منغوليا.

وأشارت إدارة الجمارك إلى أنّ السلطات اتهمت الرجل بتهريب حيوانات محمية.

وفي اكتوبر الفائت، أوقف مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك أحد موظفيه عن العمل بعدما هرّب مسافر أكثر من 30 حيوانا حيا في طائرة متجهة إلى تايوان.

وكانت الحيوانات المهربة عبارة عن اثنين من ثعالب الماء الصغيرة و28 سلحفاة صغيرة وغريرا.