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الامارات | «شاعر المليون»: الحلقة الأخيرة من المرحلة الـ 12 الليلة

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الليلة الحلقة 14 والأخيرة من المرحلة 12 لبرنامج «شاعر المليون» في موسمه الحالي، بمشاركة ستة شعراء.

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور غسان الحسن والدكتور سلطان العميمي وحمد السعيد، خلال الحلقة بالشعراء الستة: فيصل جزا الحربي، وعبدالسلام رفيع السُلمي، وعامر محمد بن مبشر، ومحمد آل مداري الوادعي (المملكة العربية )، وفيصل عبيريد العازمي (الكويت)، وناصر هادي المنصوري (الإمارات).

وتأهل من الحلقة الماضية من البرنامج مبارك بن مدغم الأكلبي وعبدالله حنيف اليامي (السعودية)، إلى المرحلة الرابعة بقرار لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة تصويت الجمهور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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