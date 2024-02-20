الامارات | «شاعر المليون»: الحلقة الأخيرة من المرحلة الـ 12 الليلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الليلة الحلقة 14 والأخيرة من المرحلة 12 لبرنامج «شاعر المليون» في موسمه الحالي، بمشاركة ستة شعراء.

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: الدكتور غسان الحسن والدكتور سلطان العميمي وحمد السعيد، خلال الحلقة بالشعراء الستة: فيصل جزا الحربي، وعبدالسلام رفيع السُلمي، وعامر محمد بن مبشر، ومحمد آل مداري الوادعي (المملكة العربية السعودية)، وفيصل عبيريد العازمي (الكويت)، وناصر هادي المنصوري (الإمارات).

وتأهل من الحلقة الماضية من البرنامج مبارك بن مدغم الأكلبي وعبدالله حنيف اليامي (السعودية)، إلى المرحلة الرابعة بقرار لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة تصويت الجمهور.