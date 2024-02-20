الامارات | أبوظبي تحتفي بالعرض الأول لفيلم «كثيب 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك المخرج دينيس فيلنوف، والنجمان جوش برولين وديف باتيستا، والمنتجة السينمائية تانيا لابوينت، أول من أمس، في احتفالات أبوظبي بالعرض الرسمي الأول في منطقة الشرق الأوسط لفيلم «كثيب: الجزء الثاني»، الذي أنتجته شركتا «وارنر براذرز» و«ليجندري بيكتشرز». وظهر صناع الفيلم عقب مشاركتهم في الاحتفالات قرب دودة رمل عملاقة بين الكثبان الرملية في مشهد مستوحى من الفيلم المقتبَس من رواية كلاسيكية بالاسم نفسه، للكاتب فرانك هربرت، صدرت عام 1965.

ويستكمل «كثيب 2» قصة الجزء الأول، الحائز ست جوائز أوسكار، والذي أُطلِق في عام 2021.

واستمر تصوير مشاهد الفيلم 27 يوماً خلال شتاء 2022 في نحو 20 موقعاً عبر صحراء ليوا، بمساعدة فريق من 300 شخص من دولة الإمارات، وفريق عالمي مؤلف من 250 شخصاً، مع مشاركة أكثر من 500 شخص إضافي.