الامارات | «ليالي الفن» تعود إلى مركز دبي المالي العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود مجدداً أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي، إحدى فعاليات أجندة دبي الثقافية في نسختها الـ17 التي تُقام مرتين سنوياً، يومي السابع والثامن من مارس 2024، حيث يقدم المركز دعوة مفتوحة للفنانين لاغتنام الفرصة والاستفادة من هذه المنصة الفنية والثقافية الرائدة، لعرض أعمالهم في قلب وجهة المعارض الفنية الأشهر في دبي، وبحضور أهم الأسماء الفاعلة في عالم الفن والمعارض الفنية.

ونظراً للمكانة المتميزة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي كوجهة رائدة وجاذبة للأعمال الفنية الهادفة ومواكبته لأهم التوجهات العالمية السائدة والمؤثرة في القطاع، يواصل الحدث المُرتقب اكتساب أهمية مميزة، مرسخاً مكانته بين الأحداث الفنية من خلال الجمع بين العديد من الفنانين المحليين والعالميين.

وتحتفي النسخة الـ17 من الفعالية بمفهوم التنوع من خلال تشجيع الفنانين على استعراض إبداعاتهم باستخدام وسائط مختلفة دون أي قيود بالنسبة للموضوعات المختارة.

ويمكن للفنانين المحليين والعالميين من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية مشاركة أفضل أعمالهم، مرفقة بلمحة مختصرة وتفاصيل عن كل عمل مع الصور.