الامارات | أخصائي في طب النوم يحذر من عادة سيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مدير مركز طب النوم في مستشفى بمدينة فيسبادن الألمانية، الدكتور ماركوس شبيشت، من عادة يتبعها البعض، مثل النوم بملابس خفيفة جداً، أو التجرد من الثياب تماماً، ظناً منهم بأن ذلك مفيد للصحة بسبب قلة العرق، مشدداً على ضرورة ارتداء ملابس نوم مناسبة، للحماية من نزلات البرد والتهابات المثانة والكلى، حتى في فصل الصيف.

وقال إنه عندما ننام، نمر بمراحل مختلفة، ونتناوب دائماً بين النوم العميق والأحلام، وأثناء نوم الأحلام لا يكون تنظيم درجة الحرارة لدينا جيداً، ما يرفع خطر الإصابة بنزلة البرد والتهابات المثانة والكلى. وأضاف أننا نحلم لمدة 20% تقريباً من الليل.

وعن مواصفات ملابس النوم المناسبة، أوضح شبيشت أنها ينبغي أن تكون مصنوعة من خامات طبيعية، مثل القطن والحرير، إذ تمتاز هذه الخامات بأنها جيدة التهوية، إضافة إلى قدرتها الجيدة على تنظيم الرطوبة وتصريف العرق.

وبخلاف ذلك، تعد الملابس المصنوعة من خامات اصطناعية، مثل البوليستر، غير مناسبة. ومن المهم ألا تكون ملابس النوم ضيقة، وإنما ذات قصة واسعة وفضفاضة من أجل التمتع بنوم مريح، علاوة على أن تكون غرفة النوم جيدة التهوية بشكل عام، ودرجة الحرارة ينبغي ألا تزيد على 21 درجة، وألا تقل عن 17 درجة.

ماركوس شبيشت:

• «أثناء الأحلام لا يكون تنظيم درجة الحرارة لدينا جيداً، ما يرفع خطر الإصابة بالبرد والتهابات المثانة والكلى».