الامارات | الوذمة الرئوية.. تلقي الرعاية يحمي من المضاعفات الخطرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت رابطة عيادات الرئة في ألمانيا أن الوذمة الرئوية تعني تراكم السوائل في الرئة، ما يُعيق تبادل الأكسجين، مشيرة إلى أن أسبابها تكمن في الالتهاب الرئوي الحاد، وأمراض القلب، والفشل الكلوي، والالتهاب الرئوي الحاد، وصدمة الحساسية، إضافة إلى تسمم الدم، واستنشاق السموم، والتسمم بالدخان.

وتتمثل أعراض الوذمة الرئوية في التنفس السريع والسطحي وضيق التنفس، الذي يتفاقم عند الاستلقاء، إضافة إلى السعال وتغير لون الشفاه إلى اللون الأزرق.

وأضافت الرابطة أنه يتم تشخيص الوذمة الرئوية بواسطة الأشعة السينية للرئة، أو التصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية للقلب، وتحليل غازات الدم وفحص الدم.

وتتطلب الوذمة الرئوية تلقي رعاية طبية فورية لتجنب المضاعفات الخطرة.