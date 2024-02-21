الامارات | «421 للفنون»

شكرا لقرائتكم خبر عن «421 للفنون» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه «مَجمع 421 للفنون» في أبوظبي دعوة إلى الجمهور للاستمتاع بعروض أفلام وجلسات نقاشية وورش وأنشطة متنوّعة. كما يستضيف المعرض الجماعي «تشابك ثقفي»، الذي يطرح مشروعات نفذها المشاركون في برنامج الإقامة الفنية المنزلية، والذي نظم في الفترة بين ربيع 2020 وخريف 2023، والمعرض الفردي للفنانة هنا السجيني: «عدّ الأصابع».
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