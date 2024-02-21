الامارات | «مسقط للكتاب».. فلسطين في قلب المعرض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، فعاليات النسخة الـ28 من معرض مسقط الدولي للكتاب، بمشاركة 847 دار نشر، من 34 دولة عربية وأجنبية، تعرض 622 ألف عنوان.

وقال مدير المعرض، أحمد بن سعود الرواحي، إن «المعرض سيشهد خلال هذه الدورة - التي ستنظم بالعاصمة العُمانية حتى الثاني من مارس المقبل - فعاليات متنوّعة ما بين ثقافية وفكرية وفنية، بمشاركة نخبة من أهل الفكر والأدب والفن من سلطنة عُمان والدول العربية وبلدان العالم».

وأضاف أن «من بين العناوين الرئيسة الحاضرة في هذه الدورة قضية فلسطين وما يتعلق بها من محاور، والذكاء الاصطناعي، الذي يثار الجدل حول مستقبله وتأثيره في مختلف الفنون والآداب وشتى مجالات الحياة».

وتتضمن أجندة المعرض هذا العام تنظيم نحو 118 فعالية.