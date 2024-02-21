الامارات | مختبرات في دول أوروبية ترصد أطول رحلة لذئب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت جامعة برشلونة المستقلة أول من أمس، أن الباحثين تتبعوا فضلات ذئب رمادي ألماني المولد اجتاز ثلاث دول ليصل إلى شمال شرق إسبانيا، مسجلاً بذلك أطول رحلة موثقة على الإطلاق لهذا النوع من الذئاب.

وقطع الذئب الذكر، الذي أطلق عليه اسم «جي.دبليو 1909 إم»، مسافة 1240 كيلومتراً على الأقل من مسقط رأسه في نوردهورن بولاية ساكسونيا السفلى، قبل أن يعبر فرنسا ثم يستقر على ما يبدو قرب قرية في جبال البرانس الكاتالونية، حيث كانت المرة الأخيرة التي رصد فيها في فبراير 2023.

وكانت أطول مسافة مسجلة سابقاً لرحلة ذئب تبلغ 1092 كيلومتراً بين النرويج وفنلندا.

واشتركت مختبرات علم الوراثة الجزيئية في ألمانيا وفرنسا وكاتالونيا في تحليل براز الذئب، الذي يحتوي على سمة وراثية في قطعان أوروبا الوسطى لتحديد رحلته الطويلة.