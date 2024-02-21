الامارات | «إكسبوجر».. حان موعد اقتناء الروائع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، باب اقتناء الأعمال الفنية أمام الجمهور، كاشفاً عن مجموعة حصرية تتألف من 2500 صورة من إصدارات محدودة، تبلغ قيمتها 22.4 مليون درهم (6.1 ملايين دولار)، من أعمال أشهر مصوري العالم مثل يواكيم شمايسر الحائز جائزة ماسترز هاسلبلاد، ونيل لايفر صاحب أشهر صورة رياضية في القرن الـ20، وتشارلي هاميلتون جيمس الصحافي والمصور الشهير لبرنامج «ناشيونال جيوغرافيك» العالمي.

ويوفر المهرجان الذي تتواصل فعاليات نسخته الثامنة على مدار سبعة أيام من 28 الجاري حتى الخامس من مارس المقبل في «إكسبو الشارقة»، لهواة جمع المقتنيات الفنية، وذواقي الصور الفنية، وخبراء وهواة فن التصوير، منصة لاختيار أعمال فنية التقطتها عدسات 400 مصوّر من روّاد عالم التصوير، بأساليب وتقنيات ورؤى فنية وجماليات إبداعية، موزعة على 90 معرضاً فردياً وجماعياً، كما يتيح لهم خدمات التأطير والطباعة الفورية.

وينظم «إكسبوجر 2024» للزوّار جولات على المعارض برفقة المصورين، للتعرف إلى الرؤية الفنية والعوامل الملهمة، والقصص المرتبطة بالأعمال، من المصورين مباشرة.