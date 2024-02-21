الامارات | كيفية التعامل مع حوادث السير والمركبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار موقع البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعليمات تفيد مستخدمي الطرق عند وقوع حادث مروري.

ووجه إلى ضرورة الاتصال بالشرطة على رقم الطوارئ المجاني 999، من أي مكان في دولة الإمارات، والإبلاغ عن الحادث ومكان وقوعه، وعما إذا كانت هناك أية إصابات تتطلب إرسال سيارة إسعاف.

وحث على اتباع تعليمات الشرطة، و"الإبلاغ عن أي حادث مهما كان بسيطاً".

كما ذكر مرتادي الطريق بأهمية عدم عرقلة السير في حال الحوادث المرورية الخفيفة، وضرورة تحريك السيارة إلى جانب الطريق.