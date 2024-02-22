الامارات | نيوزيلندا سعيدة.. موسم وفير لـ «تارا إيتي» النادر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت إدارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا، أمس، إن موسم تزاوج قياسي لطائر «تارا إيتي»، أكثر الطيور المهددة بالانقراض في نيوزيلندا، يجري بأسرع ما يمكن.

ويتزاوج طائر «تارا إيتي»، المعروف أيضاً باسم «خطاف البحر»، في خمسة مواقع فقط في شمال البلاد، إذ لم يتبق منه سوى نحو 40 طائراً.

وأوضحت إدارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا أن الطائر النادر وضع ما مجموعه 22 بيضة خلال الموسم، فقست منها بنجاح 18 بيضة.

وقال الحارس في إدارة الحفاظ على البيئة، أليكس ويلسون: إن 13 طائراً قد طارت بالفعل.

وأضاف: «على الرغم من أن وضع 22 بيضة قد يبدو أمراً نموذجياً، فإن ما يميز هذا العام هو ارتفاع معدل بقاء صغار الطائر على قيد الحياة، إلى جانب عدم وجود ظروف جوية سلبية كتلك التي شهدناها في المواسم السابقة».