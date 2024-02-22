الامارات | «ذي بادي شوب» تتعثر في المملكة المتحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «ذي بادي شوب» المعروفة بمستحضرات التجميل، والتي قدمت طلباً للإفلاس في المملكة المتحدة، أنها ستغلق نحو نصف متاجرها البالغ عددها 198 في البلاد، وستلغي 270 وظيفة تقريباً في مقرها الرئيس، كما أفادت شركة «إف آر بي» الاستشارية، أول من أمس.

وأعلنت «إف آر بي» الحارس القضائي لـ«ذي بادي شوب» في بريطانيا أنّ «سبعة متاجر أغلقت، أمس، وستليها عمليات إغلاق متاجر أخرى».

وأضافت «إف آر بي» في بيان «بمجرد اكتمال إعادة الهيكلة، سيظل أكثر من نصف متاجر (ذي بادي شوب) في المملكة المتحدة والبالغ عددها 198 متجراً مفتوحة».

وفي نهاية عام 2023، باعت «ناتورا كوزميتيكوس» البرازيلية «ذي بادي شوب» إلى «أوريليوس» بنحو ربع مليار يورو، كانت دفعتها الشركة البرازيلية عندما اشترت المجموعة في 2017 من «لوريال» الفرنسية.

وذكرت «إف آر بي» أنّ إعادة الهيكلة التي ترمي إلى «تأمين مستقبل» الشركة، تشمل «ذي بادي شوب» في المملكة المتحدة فقط لا في بقية فروعها في العالم.