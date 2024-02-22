هل التمارين الأسبوعية فعالة في خفض الوزن؟.. دراسة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة ،أجريت في مستشفى فواي في بكين، أن الأشخاص يمكن أن يفقدوا الوزن حتى لو قاموا بجمع كل تمارينهم الأسبوعية في يوم أو يومين.

وقال الباحثون إن التمارين الطويلة لمدة يوم أو يومين في الأسبوع يمكن أن تحقق نفس خسارة الوزن التي تحققها التمارين القصيرة المنتشرة على مدار الأسبوع، بحسب "هيلث داي".

وحلل فريق البحث بيانات أكثر من 9600 مشارك في مسح سنوي للصحة والتغذية في الولايات المتحدة من عام 2011 إلى عام 2018. وتراوحت أعمارهم بين 20 و59 عاماً.

وكشفت النتائج أن حوالي 772 شخصاً التزموا بنمط "المحارب في عطلة نهاية الأسبوع"، وشارك 3277 في نمط نشاط بدني منتظم يتوافق مع الإرشادات اليومية، وكان 5580 شخصاً مستقرين.

وأظهرت النتائج أن محاربي عطلة نهاية الأسبوع ومجموعات التمارين الرياضية المنتظمة كان لديهم انخفاض أكبر في نسبة الدهون في البطن ومحيط الخصر وكتلة الدهون في الجسم ومؤشر كتلة الجسم، مقارنة بمن كانوا غير نشطين.

وقالت النتائج: "إن الدراسة تقدم خياراً بديلاً للحفاظ على اللياقة البدنية، وهو أن أي نشاط أفضل من عدم النشاط".

وتوصي الإرشادات بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط البدني المعتدل، أو 75 دقيقة أسبوعياً من التمارين القوية.