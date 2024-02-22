الامارات | ما هو مرض هيرشسبرونغ؟ رجل لم يذهب الى الحمّام 22 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع رجل من الصين لعملية جراحية كبرى لعلاج مشكلة تعاظمت منذ ولادته، والتي تمثلت في عدم قدرته على قضاء حاجته لمدة اثنين وعشرين عاما.

ونقلت وسائل إعلام عن المريض المجهول إنه كان يعاني من الإمساك طوال حياته وأن أيا من الأدوية التي استعملها لم تتمكن من مساعدته، حتى قرر في النهاية الحصول على رعاية طبية.

وقال الدكتور يين لو، من مستشفى الشعب في شنغهاي، أنه حين رأى مريضه لأول مرة، بدا كامرأة "حامل في شهرها التاسع". وقال المريض لصحيفة The Paper إنه نظرًا لأن عائلته لم تفكر كثيرًا في أعراضه، فقد اعتقد أن الأمر "ليس مشكلة كبيرة". ولكن كان لا بد من إزالة 70سم من قولون المريض، الذي كان وزنه حوالي 29 رطلاً (13 كغ) فقط ، خلال عملية جراحية استمرت ثلاث ساعات بعد أن تبين أن الفضلات لديه قد تراكمت في أمعائه طوال حياته.

وبحسب ما ورد تم تشخيص إصابة المريض بمرض هيرشسبرونغ، والذي يُعتقد أنه يؤثر على واحد فقط من بين كل 5000 ولادة حية.

ومرض هيرشسبرونغ هو حالة نادرة تسبب التصاق الفضلات في الأمعاء ويتم تشخيصه بشكل رئيسي عند الرضع والأطفال الصغار، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ويقول موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "عادة ما تضغط الأمعاء وتسترخي بشكل مستمر لدفع الفضلات، وهي عملية يتحكم فيها جهازك العصبي. ولكن في مرض هيرشسبرونغ، تكون الأعصاب التي تتحكم في هذه الحركة مفقودة من جزء في نهاية الأمعاء، مما يعني أن الفضلات يمكن أن تتراكم وتشكل انسدادًا. "

"وهذا يمكن أن يسبب الإمساك الشديد ويؤدي في بعض الأحيان إلى عدوى خطيرة في الأمعاء."

وعادة ما تكون الأعراض ملحوظة بعد وقت قصير من الولادة، ولكنها في بعض الأحيان لا تكون واضحة حتى يكبر الطفل.