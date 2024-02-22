الامارات | فاز ب 340 مليون دولار.. ثم طُلب منه رمي بطاقته في سلة المهملات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أصابت رجل اعتقد لعدة أيام أنه فاز بمئات الملايين من الدولارات خيبة كبيرة حينما تبين أن الشاشة التي قرأ عليها نتائج اليانصيب قدمت نتائج خاطئة.

واشترى جون تشيكس، من واشنطن العاصمة، تذكرة Powerball في السادس من يناير من العام الماضي، مستخدمًا تواريخ ميلاد عائلته لاختيار أرقامه.

وبما أنه فاته السحب المباشر للجائزة، الذي أُجري في اليوم التالي، قام بتفحص الموقع في 8 يناير.

وذهل تشيكس عندما رأى أرقامه الفائزة على الشاشة، مما دفعه إلى الاعتقاد بأنه أصبح الآن مليونيرًا. وقال رجل الأعمال لمحطة NBC4 المحلية إنه التقط صورة لصفحة الويب التي تعرض أرقامه لمدة ثلاثة أيام.

ومع ذلك، عندما ذهب لاسترداد تذكرته لدى أحد متاجر التجزئة المرخصة في 10 يناير، اكتشف أن الأرقام الموجودة على الموقع الإلكتروني - تلك الموجودة على تذكرته - لا تتطابق مع تلك التي تم سحبها أثناء البث المباشر.

وذهب بعد ذلك إلى مكتب اليانصيب والألعاب في العاصمة للتحقق مما إذا كان لا يزال مؤهلاً للحصول على الجائزة ولكن تم رفضه، حين دعاه أحد العمال إلى رمي تذكرته في سلة المهملات".

لكن تشيكس قام بالعكس حين أودع التذكرة في صندوق ودائع آمن وشرع بمقاضاة الجهة المنظمة لليانصيب.

وقال محاميه، ريتشارد إيفانز، إن تشيكس أُُخبر في النهاية أن الوكالة الإعلانية التي تدير موقع اليانصيب الإلكتروني هي التي ارتكبت "خطأ" ونشرت أرقامًا خاطئة.

وقال إيفانز لشبكة "NBC4""لقد قالوا إن أحد مقاوليهم ارتكب خطأً"، مضيفا أنه لم ير الأدلة التي تدعم ذلك بعد.

وأكد المحامي أنه "حتى لو حدث خطأ"، فإن تشيكس "يستحق نوعًا من الحل. بعد أن ظل لعدة أيام يعتقد أنه فاز بمبلغ مكون من تسعة أرقام".